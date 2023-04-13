Біля машинного залу: на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна, — "Енергоатом"

За даними НАЕК, вибухи чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Росіяни намагалися їх "заспокоїти" і приховати сліди інциденту, щоб про те, що сталося, не стало відомо експертам МАГАТЕ.

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Біля машинного залу 4-го енергоблоку на Запорізькій АЕС стався вибух російської міни. Росіяни, які захопили ЗАЕС, продовжують мінувати периметр навколо ядерного об'єкту. Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на власні джерела.

"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу, мінімуючи периметр навколо станції", — йдеться у публікації.

Представники Енергоатому відзначають, що такі ризиковані дії не можуть пройти без наслідків. За даними джерел компанії, біля машинного залу 4-го енергоблоку пролунав вибух, а "ядерні терористи" самі визнали, що здетонувала їхня міна.

Ці звуки чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС, але росіяни намагалися їх "заспокоїти" та приховати сліди інциденту, щоб про те, що сталося, не стало відомо експертам МАГАТЕ.

Нагадаємо, що напередодні, 12 квітня, стало відомо, що РФ складає план евакуації співробітників "Росатому" із Запорізької АЕС.За інформацією Центру національного спротиву, колаборантів та працівників "Росатому" попередили, що необхідно підготуватися до того, щоб виїхати з території ЗАЕС за першим сигналом.

Раніше повідомлялося, що окупанти будують додатковий паркан навколо АЕС. Рейсові автобуси більше не возитимуть співробітників станції безпосередньо до будівель, їм доведеться йти пішки.