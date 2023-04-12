Росія готує план евакуації співробітників "Росатому" із Запорізької АЕС

За даними Центру національного опору, колаборантів та працівників компанії "Росатом" попередили, що вони та їхні родичі мають бути готові залишити ЗАЕС за першим сигналом.

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Російські окупанти готують план евакуації співробітників компанії "Росатом", які перебувають на території Запорізької АЕС. Як повідомила 12 квітня пресслужба Центру національного спротиву, працівників російської компанії попередили про можливу примусову евакуацію найближчим часом.

"Коллаборантів та звезених росіянами працівників "Росатому" на станцію попередили, що незабаром може початися примусова евакуація, і тому вони повинні надати список родичів і бути готовими виїхати за першим сигналом", — йдеться в повідомленні.

У публікації також нагадали, що в Енергодарі російські загарбники викрадають працівників ЗАЕС, щоб провести "профілактичні бесіди" з метою схилити їх до прийняття громадянства РФ.

Таким чином противник намагається створити "кишенькову" профспілку, до якої мають приєднатися всі співробітники атомної станції, а для вступу до неї у всіх працівників мають бути російські паспорти.

Нагадаємо, російські військові почали встановлювати додаткові загородження на під'їздах до Запорізької АЕС. Як повідомили 8 квітня в "Енергоатомі", окупанти таким чином посилюють контроль над територією ЗАЕС на тлі побоювань через контрнаступ української армії.

5 квітня російські ЗМІ повідомили, що біля території ЗАЕС впав український ударний безпілотник. У публікації було зазначено, що БПЛА нібито був польського виробництва, і був запущений з метою завдати удару об'єктам атомної станції.