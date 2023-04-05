"Готували удар по ЗАЕС": росЗМІ повідомили про падіння "українського БПЛА" в Енергодарі (відео)

За словами пропагандистів, ударний дрон вагою понад 2 кілограми запустили бійці ЗСУ. Апарат Warmate нібито "обладнали" боєголовками з масою вибухової речовини до 800 грамів для здійснення удару по атомному об'єкту.

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Біля Запорізької АЕС упав ударний безпілотник. Російські ЗМІ з посиланням на представників окупаційних військ 5 квітня пишуть, що він належить українським військовим.

Російські військові стверджують, що БПЛА польського виробництва нібито запустили ЗСУ. Метою був об'єкт на території ЗАЕС.

"Зроблено чергову спробу атакувати електростанцію БПЛА, попри присутність на станції співробітників МАГАТЕ. Вага апарату становила понад 2 кілограми. Розташування уламків БПЛА може свідчити про те, що метою атаки була інфраструктура ЗАЕС. Причини падіння безпілотного апарату встановлюються фахівцями", — зазначили фахівці.

БПЛА-камікадзе Warmate впав в Енергодарі, кажуть окупанти

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що БПЛА-камікадзе Warmate впав в Енергодарі за кількасот метрів від атомної станції.

За його даними, апарат був споряджений бойовими головками з масою вибухової речовини до 800 грамів у тротиловому еквіваленті.

Українське командування та влада на момент публікації новини не коментували дану інформацію. Представники МАГАТЕ та "Енергоатому" не повідомляли про падіння ударного дрона поблизу Запорізької АЕС.

Warmate — це польський барражуючий боєприпас виробництва WB Electronics. Його максимальна злітна маса – до 4 кг, а боєголовка важить до 800 грамів.

Нагадаємо, що 22 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про ймовірність відключення Запорізької АЕС від живлення. Остання запасна лінія електропередавання на 330 кіловольтів, яку окупанти пошкодили 1 березня, досі у ремонті.

А 10 березня Росію закликали вивести війська з території Запорізької АЕС. Понад 30 країн Євросоюзу вважають, що об'єкт має бути під контролем Києва.

Український прем'єр Денис Шмигаль 9 березня говорив, що ракетні удари ЗС РФ спровокували припинення подачі електроенергії на Запорізьку АЕС.