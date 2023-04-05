"Готовили удар по ЗАЭС": росСМИ сообщили о падении "украинского БПЛА" в Энергодаре (видео)

По словам пропагандистов, ударный дрон весом более 2 килограмм запустили бойцы ВСУ. Аппарат Warmate якобы "снарядили" боеголовками с массой взрывчатого вещества до 800 грамм для осуществления удара по атомному объекту.

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Возле Запорожской АЭС упал ударный беспилотник. Российские СМИ со ссылкой на представителей оккупационных войск 5 апреля пишут, что он принадлежит украинским военным.

Российские военные утверждают, что БПЛА польского производства якобы запустили ВСУ. Целью был объект на территории ЗАЭС.

"Предпринята очередная попытка атаковать электростанцию БПЛА, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более 2 килограмм. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами", — заметил захватчик.

БПЛА-камикадзе Warmate упал в Энергодаре, говорят оккупанты

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что БПЛА-камикадзе Warmate упал в Энергодаре в нескольких сотнях метров от атомной станции.

По его данным, аппарат был снаряжен боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 грамм в тротиловом эквиваленте.

Украинское командование и власти на момент публикации новости не комментировали данную информацию. Представители МАГАТЭ и "Энергоатома" не сообщали о падении ударного дрона вблизи Запорожской АЭС.

Warmate — это польский барражирующий БПЛА производства WB Electronics. Его максимальная взлетная масса — до 4 кг, а боеголовка весит до 800 грамм.

Напомним, что 22 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о вероятности отключения Запорожской АЭС от питания. Последнюю запасную линию электропередач на 330 киловольт, которую оккупанты повредили 1 марта, до сих пор в ремонте.

А 10 марта Россию призывали вывести войска с территории Запорожской АЭС. Более 30 стран Евросоюза считают, что объект должен быть под контролем Киева.

Украинский премьер Денис Шмыгаль 9 марта говорил, что ракетные удары ВС РФ спровоцировали прекращение подачи электроэнергии на Запорожскую АЭС.