"Землю риють". Окупанти будують додатковий паркан навколо ЗАЕС

Рейсові автобуси для співробітників підприємства більше не підвозитимуть людей безпосередньо до будівель. Вони будуть змушені йти пішки.

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Російські окупанти почали встановлювати додатковий паркан на під'їздах до Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Telegram-канал "Енергоатому" 8 квітня.

Робиться це для того, щоб посилити контроль над територією, яка межує із ЗАЕС. Російські окупанти стривожені через новини про контрнаступ Збройних сил України, що готується.

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перешкодою стане новий паркан, який загарбники облаштують на підходах до адміністративних будівель станції. Для цього вже почали копати землю", — йдеться у повідомленні.

Тобто тепер робочий транспорт привозитиме співробітників ЗАЕС лише до кільця, після чого вони будуть змушені йти пішки до будівель атомної електростанції.

Таким чином, РФ розширює закритий периметр навколо станції, розпочавши підготовку до її оборони. Як зазначили в "Енергоатомі", росіяни "бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкту".

Нагадаємо, 8 квітня портал The Times писав, що Україна спробувала висадити десант біля Запорізької АЕС, але операція провалилася. За словами журналістів, жменьці спецназівців на невеликих човнах вдалося дістатися берега, але основні сили не змогли висадитися через сильний вогонь противника.

5 квітня росЗМІ повідомили про падіння "українського БПЛА" в Енергодарі. Вони вважають, що ЗСУ готували нібито черговий удар по ЗАЕС.