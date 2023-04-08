Україна спробувала висадити десант біля Запорізької АЕС, але операція провалилася, — The Times

За словами журналістів, жменьці спецназівців на невеликих човнах вдалося дістатися берега, але основні сили не змогли висадитися через сильний вогонь противника.

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У жовтні 2022 року група українського спецназу спробувала відбити Запорізьку атомну електростанцію у росіян, але операція провалилася. Про це пише видання The Times з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, уночі 19 жовтня група українського спецназу на патрульних катерах спробувала висадитись біля станції. Передбачалося, що це буде лише піхотний бій. Так, росіяни не зможуть застосувати артилерію на території атомної станції. Джерело США підтвердило, що для цієї операції Штати надали Україні розвіддані "в терміновому порядку".

"Росіяни збудували дуже щільну оборону, всі замінували", — сказав неназваний офіцер спецназу ЗСУ журналістам.

З його слів, десантників почали обстрілювати ще у воді. Вони підтягли танки та артилерію. З боку ЗСУ також вівся вогонь із РСЗВ Himers по російських військах на березі Дніпра.

Операція зі звільнення ЗАЕС Фото: the-times

За словами журналістів, жменьці спецназівців на невеликих човнах вдалося дістатися берега на світанку, вступивши в тригодинну перестрілку з російськими окупантами на околиці Енергодару. Проте основні сили не змогли висадитись.

"Меншими групами, так, ми наступали, проривалися і боролися з ними. Але з великою групою це було неможливо, оскільки вони ховалися всюди", — зазначило джерело.

Його команда намагалася вразити танки на березі, але важко було вести вогонь із протитанкових засобів, рухаючись по воді. Більші катери маневрували, щоб спробувати атакувати Енергодар із протилежного флангу, але постійний шквал вогню зрештою змусив українські сили відступити.

"Багато життів було врятовано завдяки командувачу цієї операції. Коли він зрозумів, що це буде дуже-дуже складно і ми зазнаємо великих втрат. Замість того, щоб безглуздо сказати: "Вперед!" він вирішив, що ми можемо відступити", — зазначив офіцер.

Операція зі звільнення ЗАЕС Фото: the-times

Видання пише, що серед високопосадовців, які непохитні в тому, що росіян треба вигнати, спроба захопити завод силою вважається спірною.

Як розповів голова "Енергоатому" Петро Котін, дуже небезпечно проводити такі операції поряд із ядерними матеріалами. Будь-яке пошкодження може призвести до катастрофи, яка буде відчутною у всьому світі. Щоб звільнити Запорізьку АЕС, українським військам необхідно провести успішний контрнаступ на півдні, просунутися до Мелітополя.

"Ми бачимо прогресуючу деградацію заводу в усіх напрямках — самого майданчика, обладнання та персоналу; всі види програм, які у звичайний, мирний час вважалися б неприйнятними", — додав Котін.

За його словами, зараз усі очікують на те, що може статися "щось погане".

Нагадаємо, що у Польщі відкрили центр ремонту Т-64 для України. Польська Bumar-Labędy та "Укробронпром" створили технологічний центр, який займається ремонтом танків Т-64, їх обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням до повного робочого стану.