Украина попыталась высадить десант у Запорожской АЭС, но операция провалилась, — The Times

По словам журналистов, горстке спецназовцев на небольших лодках удалось добраться до берега, но основные силы не смогли высадиться из-за сильного огня противника.

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В октябре 2022 года группа украинского спецназа попробовала отбить Запорожскую атомную электростанцию у россиян, но операция провалилась. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, ночью 19 октября группа украинского спецназа на патрульных катерах попыталась высадиться у станции. Предполагалось, что это будет только пехотный бой. Так, россияне не смогут применить артиллерию на территории атомной станции. Источник США подтвердил, что для этой операции Штаты предоставили Украине разведданные "в срочном порядке".

"Россияне построили очень плотную оборону, все заминировали", — сказал неназванный офицер спецназа ВСУ журналистам.

По его словам, десантников начали обстреливать еще в воде. Они подтянули танки и артиллерию. Со стороны ВСУ также велся огонь из РСЗО Himers по российским войскам на берегу Днепра.

Операция по освобождению ЗАЭС Фото: The Times

По словам журналистов, горстке спецназовцев на небольших лодках удалось добраться до берега на рассвете, вступив в трехчасовую перестрелку с российскими оккупантами на окраине города Энергодар. Однако основные силы не смогли высадиться.

"Меньшими группами, да, мы наступали, прорывались и боролись с ними. Но с большой группой это было невозможно, так как они прятались повсюду", — отметил источник.

Его команда пыталась поразить танки на берегу, но было трудно вести огонь из противотанковых средств, двигаясь по воде. Более крупные катера маневрировали, чтобы попытаться атаковать Энергодар с противоположного фланга, но постоянный шквал огня в конце концов вынудил украинские силы отступить.

"Много жизней было спасено благодаря командующему этой операцией. Когда он понял, что это будет очень-очень сложно и мы понесем большие потери. Вместо того чтобы глупо сказать: "Вперед!" он решил, что мы можем отступить", — отметил офицер.

Операция по освобождению ЗАЭС Фото: The Times

Издание пишет, что среди высокопоставленных украинских чиновников, которые непреклонны в том, что русских надо выгнать, попытка захватить завод силой считается спорной.

Как рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин, очень опасно проводить такие операции рядом с ядерными материалами. Любое повреждение может привести к катастрофе, которая будет ощутима по всему миру. Чтобы освободить Запорожскую АЭС, украинским войскам необходимо провести успешное контрнаступление на юге, продвинуться к Мелитополю.

"Мы видим прогрессирующую деградацию завода по всем направлениям — самой площадки, оборудования и персонала; все виды программ, которые в обычное, мирное время считались бы неприемлемыми", — добавил Котин.

По его словам, сейчас все находятся в ожидании того, что может случиться "что-то плохое".

Напомним, что в Польше открыли центр ремонта Т-64 для Украины. Польская Bumar-Labędy и "Укробронпром" создали технологический центр, занимающийся ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния.