На очереди Leopard 2: в Польше открыли центр ремонта Т-64 для Украины

Польская Bumar-Labędy и "Укробронпром" создали технологический центр, занимающийся ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния.

Related video

На польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64 в рамках в рамках соглашения между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом". Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает PGZ

Bumar-Labędy и "Укробронпром" совместно создали центр, где будет производиться ремонт танков Т-64, их полное обслуживание, восстановление до рабочего состояния и поддержка боеспособности.

В будущем предприятия рассматривают также обслуживание польских танков Т-72 и PT-91, которые ранее передала Польша Украине. Возможно будут даже ремонтировать танки Leopard 2.

"Благодаря реализованной программе модернизации танков Leopard 2A4 к стандарту 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт в этой области", – говорится в сообщении.

Еще в январе появилась информация, что в Польше массово ремонтируют технику, которая используется украинскими войсками в войне против РФ. В частности, речь идет об артиллерии и тяжелой бронетехнике. Это все якобы происходило тайно.

2 апреля немецкий производитель вооружений Rheinmetall заявил, что строит в румынском городе Сату-Маре военный центр технического обслуживания оружия, используемого в войне в Украине.

2 марта СМИ писали, что Rheinmetall хочет построить в Украине завод, который мог бы производить до 400 основных боевых танков Panther KF51 в год.