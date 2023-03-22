Немецкая броня руками украинцев: может ли Rheinmetall построить танковый завод в Украине

Некоторые эксперты скептически относятся к перспективе строительства танкового завода в Украине ввиду рисков, связанных с безопасностью и логистикой. К тому же, заявленные 200 млн евро инвестиций могут оказаться недостаточными для такого масштабного проекта.

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Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall хочет построить в Украине завод, который мог бы производить до 400 основных боевых танков Panther KF51 в год. Но некоторые эксперты утверждают, что эти планы в лучшем случае сомнительны и указывают на подводные камни, начиная от безопасности украинской территории и заканчивая рисками, связанными с цепочкой поставок. О перспективах открытия в Украине производственных мощностей немецкого концерна говорится в материале Defence News.

Обозреватели пишут, что вначале 2023 генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер неоднократно поднимал эту тему в немецких СМИ, заявляя, что компания ведет переговоры с Украиной о возможности инвестирования 200 млн евро в совершенно новый танковый завод, который мог бы оснастить ВСУ тяжелой бронетехникой. Однако на запрос журналистов Defense News в компании не стали раскрывать всех подробностей.

"По причинам делового характера и с учетом деликатных аспектов относительно безопасности Украины, мы не можем в настоящее время предоставить более подробную информацию о ходе переговоров", — ответили представители Rheinmetall.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан по поводу идеи построить в Украине танковый завод высказался довольно скептически. По его словам, озвученный уровень производства практически недосягаем.

"Производство 400 полных танков в год — это огромная задача. Для сравнения, США в настоящее время производят примерно 100 танков в год. Украинская армия, напротив, до начала войны имела в общей сложности около 800 танков. Если исходить из срока службы около 20 лет, то для этого необходимо закупать около 40 танков в год, но не 400", — считает Кансиан.

Кроме того, озвученная сумма в 200 млн евро в качестве инвестиций для создания производственных мощностей — это слишком мало для такого масштабного проекта.

Между тем отмечается, что планы Rheinmetall скорее всего относятся к послевоенному периоду, хотя производство танков в Украине может принести пользу и Евросоюзу, так как государствам не придется передавать Киеву платформы, находящиеся на их вооружении, что позволит сохранить их собственные возможности в плане обороны.

Немецкий танк KF 51 Panther на выставке Eurosatory 2022

Коротко о танках Panther KF51

Немецкие танки Panther KF51 являются своего рода продолжением семейства танков Leopard 2. Об основных тактико-технических характеристиках пока известно немного — производители лишь заявили, что новый танк будет обладать высокой огневой мощью благодаря новому орудию, повышенной защитой от противотанковых боеприпасов по периметру машины, повышенными возможностями наблюдения и полным цифровым контролем систем танка.

Кроме того, внутри машины несколько изменили расположение членов экипажа. Это связано с тем, что нужно было добавить место для оператора БПЛА, поскольку танк будет оснащен собственными беспилотниками HERO-120, которые представляют собой барражирующий боеприпас.

Ранее директор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн не будет инвестировать средства в строительство завода в Украине. Он уточнил, что на данный момент руководство обсуждает планы с правительством Германии, но для решения нужно еще и одобрение со стороны Украины.