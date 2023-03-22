Німецька броня руками українців: чи може Rheinmetall збудувати танковий завод в Україні

Деякі експерти скептично ставляться до перспективи будівництва танкового заводу в Україні через ризики, пов'язані з безпекою та логістикою. До того ж, заявлені 200 млн євро інвестицій можуть виявитися недостатніми для такого масштабного проєкту.

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Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall хоче збудувати в Україні завод, який міг би виробляти до 400 основних бойових танків Panther KF51 на рік. Але деякі експерти стверджують, що ці плани в кращому разі сумнівні й вказують на підводне каміння, починаючи від безпеки української території та закінчуючи ризиками, пов'язаними з ланцюжком постачання. Про перспективи відкриття в Україні виробничих потужностей німецького концерну йдеться у матеріалі Defence News.

Оглядачі пишуть, що на початку 2023 року генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер неодноразово порушував цю тему в німецьких ЗМІ, заявляючи, що компанія веде переговори з Україною про можливість інвестування 200 млн євро в абсолютно новий танковий завод, який міг би оснастити ЗСУ важкою бронетехнікою. Однак на запит журналістів Defense News у компанії не розкривали всіх подробиць.

"З причин ділового характеру та з урахуванням делікатних аспектів щодо безпеки України, ми не можемо наразі надати більш детальну інформацію про перебіг переговорів", — відповіли представники Rheinmetall.

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Кансіан щодо ідеї побудувати в Україні танковий завод висловився досить скептично. За його словами, озвучений рівень виробництва практично недосяжний.

"Виробництво 400 повних танків на рік — це величезне завдання. Для порівняння, США наразі виробляють приблизно 100 танків на рік. Українська армія, навпаки, до початку війни мала приблизно 800 танків. Якщо виходити з терміну служби майже 20 років, то для цього необхідно закуповувати приблизно 40 танків на рік, але не 400", — вважає Кансіан.

Крім того, озвучена сума 200 млн євро як інвестиції для створення виробничих потужностей — це замало для такого масштабного проєкту.

Тим часом наголошується, що плани Rheinmetall найімовірніше належать до повоєнного періоду, хоча виробництво танків в Україні може принести користь і Євросоюзу, оскільки державам не доведеться передавати Києву платформи, що знаходяться на їхньому озброєнні, що дозволить зберегти власні можливості в плані оборони.

Німецький танк KF 51 Panther на виставці Eurosatory 2022

Коротко про танки Panther KF51

Німецькі танки Panther KF51 є свого роду продовженням сімейства танків Leopard 2. Про основні тактико-технічні характеристики поки відомо небагато — виробники лише заявили, що новий танк матиме високу вогневу силу завдяки новій зброї, підвищеному захисту від протитанкових боєприпасів по периметру машини, підвищеним можливостям спостереження та повним цифровим контролем систем танка.

Крім того, всередині машини дещо змінили розташування членів екіпажу. Це пов'язано з тим, що потрібно було додати місце для оператора БПЛА, оскільки танк буде оснащений власними безпілотниками HERO-120, які являють собою баражуючий боєприпас.

Раніше директор оборонної компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн не інвестуватиме кошти в будівництво заводу в Україні. Він уточнив, що зараз керівництво обговорює плани з урядом Німеччини, але для рішення потрібне ще й схвалення з боку України.