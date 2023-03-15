У Rheinmetall розкрили деталі щодо планів будівництва танкового заводу в Україні

За словами директора Арміна Паппергера, вони запропонували концепцію підприємства німецькому уряду. Завод вони самі не будуватимуть, а хочуть орендувати підприємство в тих, хто це зробить.

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Директор оборонної компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що їхня компанія не інвестуватиме кошти в будівництво заводу в Україні. Це має зробити інший бік. Про це він сказав в інтерв'ю NZZ.

За словами Паппергера, зараз вони обговорюють плани з урядом Німеччини, але для рішення потрібне ще й схвалення з боку України.

"Ми маємо дати Україні можливість захистити себе. Такий завод не будується за одну ніч. Отже, нам потрібно почати планувати прямо зараз. Для цього ми розробили концепцію та представили її уряду Німеччини", — розповів Армін Паппергер.

Також він додав, що до схвалення з боку Німеччини ще далеко, до того ж спочатку Україна має дати добро на рівні уряду. Rheinmetall водночас не інвестуватиме в будівництво підприємства, кошти має виділити або Україна, або інша країна, яка бажає допомогти Києву. Оборонне підприємство орендуватиметься Rheinmetall.

Відповідаючи на запитання, коли будуватимуть підприємство, Паппергер заявив, що це має вирішувати Україна. Він додав, що завод в Угорщині також перебуває в оренді компанії. На ньому планують будувати новітні танки Panther KF51.

Нагадаємо, 4 березня повідомлялося, що в Україні хочуть збудувати завод із виробництва танків, який зможе виробляти до 400 машин на рік.

9 лютого повідомлялося, що Україна може отримати сучасні танки Panther. Також українська армія зацікавлена в постачанні БМП Lynx.