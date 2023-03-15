В Rheinmetall раскрыли детали о планах строительства танкового завода в Украине

По словам директора Армина Паппергера, они предложили концепцию предприятия немецкому правительству. Завод они сами строить не будут, а хотят арендовать предприятие у тех, кто это сделает.

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Директор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что их компания не будет инвестировать средства в строительство завода в Украине. Это должна сделать другая сторона. Об этом он сказал в интервью NZZ.

По словам Паппергера, на данный момент они обсуждают планы с правительством Германии, но для решения нужно еще и одобрение со стороны Украины.

"Мы должны дать Украине возможность защитить себя. Такой завод не строится за одну ночь. Так что нам нужно начать планировать прямо сейчас. Для этого мы разработали концепцию и представили ее правительству Германии", — рассказал Армин Паппергер.

Также он добавил, что до одобрения со стороны Германии еще далеко, вдобавок сначала Украина должна дать добро на уровне правительства. Rheinmetall при этом не будет инвестировать в строительство предприятия, средства должна выделить либо Украина, либо другая страна, желающая помочь Киеву. Оборонное предприятие будет арендоваться Rheinmetall.

Отвечая на вопрос, когда должны строить предприятие, Паппергер заявил, что это должна решать Украина. Он добавил, что завод в Венгрии также находится в аренде у компании. На нем планируют строить новейшие танки Panther KF51.

Напомним, 4 марта сообщалось, что в Украине хотят построить завод по производству танков, который сможет производить до 400 машин в год.

9 февраля сообщалось, что Украина может получить современные танки Panther. Также украинская армия заинтересована в поставках БМП Lynx.