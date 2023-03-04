До 400 танков в год: в Украине хотят построить завод по производству новейших Panther

Глава немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что на предприятии могли бы производить по несколько сотен современных боевых танков, а защита от российских обстрелов "не составит труда".

Related video

Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры с украинским правительством о строительстве танкового завода на территории Украины. Предполагается, что на нем могли бы производить до 400 современных боевых танков Panther KF51. Об этом рассказал глава компании Армин Паппергер.

По его словам, постройка предприятия обойдется в около 200 млн евро, а переговоры с властями Украины являются "многообещающими". Он надеется, что решение будет принято в течении двух следующих месяцев.

Паппергер убежден, что завод можно будет уберечь от российских обстрелов, а защита средствами противовоздушной обороны "не составит труда".

"Для победы Украине нужно от 600 до 800 танков", — отметил глава Rheinmetall.

Армин Паппергер считает, что для того, чтобы собрать это количество, строительство завода по производству танков должно начаться быстро.

"Даже если Германия отдаст все 300 танков Leopard 2, имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", — добавил он.

В нынешнее время концерн Rheinmetall производит около 250 танков в связи с войной в Украине и работает на полную мощность.

"Мы уже поставили на вооружение более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Готово около 30 танков из 50 Leopard 2A4. Есть также около 100 старых моделей Leopard 1, из которых в настоящее время мы можем снова использовать 88", — добавил глава предприятия.

Он также считает, что российско-украинская война, вероятно, продлится годы, потому что у ВСУ нет достаточно техники, чтобы отвоевать все свои территории.

Что известно о танках Panther?

Panther KF51 — немецкий основной боевой танк, который был представлен концерном Rheinmetall на международной выставке Eurosatory в 2022 году. Основное вооружение KF51 — новая 130-мм гладкоствольная пушка Rh120 длиной в 52 калибра, она заменит нынешние 120-мм пушки стандарта НАТО. Пушка должна работать вместе с новым автоматом подзарядки, который рассчитан на 20 боеприпасов.

В танке может находиться экипаж из трех человек, а также есть дополнительное место для оператора дрона или командира подразделения. В боевой машине размещен комплекс управления БПЛА воздушной разведки.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что Украина может получить современные танки Panther. Компания Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о передаче этой техники на поле боя. Кроме того, Киев заинтересован в поставках боевых машин пехоты (БМП) Lynx.

3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в артиллерии, танках и авиации. Он отметил, что уже сформировалась танковая коалиция, а потому он уверен, что Украина получит танковую армию.