"Больше никаких секретов": Зеленский рассказал, чего сильно не хватает ВСУ на поле боя (видео)

По словам Зеленского, у ВСУ нужны артиллерийские системы, танки и авиация. Необходимо уже начинать обучение украинских пилотов

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Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимы артиллерийские системы и снаряды. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие, какое у них оружие. Больше нет никаких тайн, что там есть в России. Всем понятно, что там не такая сильная армия, просто очень много людей, который абсолютно не жалко их руководству", — сказал президент.

По его словам, Украине кроме артиллерии необходимы самолеты. Нужно уже начинать тренировочные миссии для украинских пилотов. Он отметил, что с этим Киеву помогают в Великобритании и Польше. Литва и Латвия также могли бы посодействовать этому.

Также Зеленский отметил, что уже сформировалась танковая коалиция, а потому он уверен, что Украина получит танковую армию.

Глава государства заявил, что артиллерия, авиация и танки нужны Украине не для того, чтобы бить по территории России, а чтобы выгнать российские войска.

"Есть соответствующий дефицит. Вот и все. Нужно просто закрывать эти дыры, вот что может нам помочь. А также вера в победу такая же, какая есть у нас. И тогда мы победим", — отметил Зеленский.

[ + – ] Зеленский на пресс-конференции (смотреть с 27:50)

Отметим, что президент Латвии сообщил, что страна выделила Украине военной помощи на 1% своего ВВП. Союзники продолжают работу над тем, чтобы найти возможность отправить еще больше оружия и техники для ВСУ, как отметил Эгилс Левитс.

Ранее Зеленский подписал указы о новых санкциях против России. Пока детали не опубликованы, но ограничения, кроме прочего, коснутся тех, кто причастен к похищениям украинских детей.

В Латвии рассказали, от чего зависит создание трибунала для РФ. В Риге заверили Киев, что ни одно преступление российских оккупантов не останется безнаказанным, однако на это нужно время.