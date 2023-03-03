"Більше жодних секретів": Зеленський розповів, чого не вистачає ЗСУ на полі бою (відео)

За словами Зеленського, у ЗСУ потрібні артилерійські системи, танки й авіація. Необхідно вже розпочинати навчання українських пілотів.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ необхідні артилерійські системи та снаряди. Про це він сказав на спільній пресконференції із президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Більше жодних секретів немає, яка у нас зброя, яка у них зброя. Більше немає жодних таємниць, що там є у Росії. Всім зрозуміло, що там не така сильна армія, просто дуже багато людей, котрих абсолютно не шкода їхньому керівництву", — сказав президент.

За його словами, Україні, крім артилерії, необхідні літаки. Потрібно вже розпочинати тренувальні місії для українських пілотів. Він зазначив, що з цим Києву допомагають у Великій Британії та Польщі. Литва і Латвія також могли б допомогти цьому.

Також Зеленський зазначив, що вже сформувалася танкова коаліція, а тому він упевнений, що Україна отримає танкову армію.

Глава держави заявив, що артилерія, авіація та танки потрібні Україні не для того, щоб бити по території Росії, а щоб вигнати російські війська.

"Є відповідний дефіцит. Ось і все. Потрібно просто закривати ці дірки, ось що може нам допомогти. А також віра в перемогу така сама, яка є у нас. І тоді ми переможемо", — зазначив Зеленський.

[ + – ] Зеленський на пресконференції (дивитися з 27:50)

Зазначимо, що президент Латвії повідомив, що країна виділила Україні військову допомогу на 1% свого ВВП. Союзники продовжують роботу над тим, щоб знайти можливість відправити ще більше зброї та техніки для ЗСУ, як зазначив Егілс Левітс.

Раніше Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії. Поки що деталі не опубліковані, але обмеження, крім іншого, торкнуться тих, хто причетний до викрадення українських дітей.

У Латвії розповіли, від чого залежить створення трибуналу для РФ. У Ризі запевнили Київ, що жоден злочин російських окупантів не залишиться безкарним, проте на це потрібен час.