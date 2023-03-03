"Це для нас пріоритет": Латвія виділила Україні військову допомогу на 1% свого ВВП

Союзники України продовжують роботу над тим, щоб знайти можливість відправити ще більше зброї й техніки для ЗСУ, як зазначив Егілс Левітс.

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Латвія виділила на військову допомогу Україні понад 1% свого ВВП і не має наміру зупинятися на досягнутому. На цьому наголосив президент Латвії Егілс Левітс під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Підтримка Латвією України вже перевищила 1% ВВП, це йдеться лише про військову підтримку. Це для нас пріоритет, оскільки протягом наступних місяців на Україну чекають вирішальні бойові дії, і ми безумовно підтримуємо Україну в ці часи", — підкреслив латвійський президент.

Зараз Латвія працює над тим, щоб знайти можливість постачати Україні якнайбільше різноманітної військової техніки й обладнання. Це має допомогти Збройним силам на полі бою в боротьбі з російською агресією.

"Ми також спілкуємося із союзниками, переконуємо їх у необхідності забезпечення швидких постачань того, що вони обіцяли, ми також здійснюємо підготовку українських військових", — наголосив Егілс Левітс.

Візит президента Латвії до Львова та зустріч із Володимиром Зеленським

1 березня президент Латвії Егілс Левітс прибув до Львова, де провів зустріч із Володимиром Зеленським. Вони разом із першими леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Візит глави держави в Україну став уже третім із початку повномасштабної війни. Зеленський і Левітс підписали важливий документ, який свідчить про підтримку Латвією вступу України як у ЄС, так і в НАТО.

"Дякую пану президенту та всьому латвійському народу за незмінну підтримку наших людей, незмінну підтримку України на цьому шляху інтеграції з Євросоюзом і НАТО", — написав пізніше Володимир Зеленський.

[ + – ] Під час візиту до України президент Латвії пообіцяв до кінця підтримувати Україну Фото: Офис президента [ + – ] Під час візиту до України президент Латвії пообіцяв до кінця підтримувати Україну Фото: Офис президента [ + – ] Під час візиту до України президент Латвії пообіцяв до кінця підтримувати Україну Фото: Офис президента

Нагадаємо, 2 березня в Білому домі заявили, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги, і це буде основною темою розмови між президентом Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Спікер Білого дому Джон Кірбі заявив, що більшу частину нового пакету допомоги складуть снаряди для систем, що вже є в ЗСУ.