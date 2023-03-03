"Это для нас приоритет": Латвия выделила Украине военной помощи на 1% своего ВВП

Союзники Украины продолжают работу над тем, чтобы найти возможность отправить еще больше оружия и техники для ВСУ, как отметил Эгилс Левитс.

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Латвия выделила на военную помощь Украине более 1% своего ВВП и не собираются останавливаться на достигнутом. Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Поддержка Латвией Украины уже превысила 1% ВВП, это речь идет только о военной поддержке. Это для нас приоритет, поскольку в течение следующих месяцев Украину ждут решающие боевые действия и мы безусловно поддерживаем Украину в эти времена", — подчеркнул латвийский президент.

В настоящее время Латвия работает над тем, чтобы найти возможность поставлять Украине как можно больше разнообразной военной техники и оборудование. Это должно помочь Вооруженным силам на поле боя в борьбе с российской агрессией.

"Мы также общаемся с союзниками, убеждаем их в необходимости обеспечения скорых поставок того, что они обещали, мы также осуществляем подготовку украинских военных", — подчеркнул Эгилс Левитс.

Визит президента Латвии во Львов и встреча с Владимиром Зеленским

1 марта президент Латвии Эгилс Левитс прибыл во Львов, где провел встречу с Владимиром Зеленским. Они вместе с первыми леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Визит главы государства в Украину стал уже третьим по счету с начала полномасштабной войны. Зеленский и Левитс подписали важный документ, который свидетельствует про поддержку Латвией вступления Украины как в ЕС, так и в НАТО.

"Спасибо господину президенту и всему латвийскому народу за неизменную поддержку наших людей, неизменную поддержку Украины на этом пути интеграции с Евросоюзом и НАТО", — написал позже Владимир Зеленский.

[ + – ] Во время визита в Украину президент Латвии пообещал до конца поддерживать Украину Фото: Офис президента [ + – ] Во время визита в Украину президент Латвии пообещал до конца поддерживать Украину Фото: Офис президента [ + – ] Во время визита в Украину президент Латвии пообещал до конца поддерживать Украину Фото: Офис президента

Напомним, 2 марта в Белом доме заявили, что Украина получит от США новый пакет военной помощи и это будет основной темой разговора между президентом Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что большую часть нового пакета помощи составят снаряды для уже имеющихся у ВСУ систем.