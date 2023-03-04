До 400 танків на рік: в Україні хочуть збудувати завод з виробництва новітніх Panther

Глава німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що на підприємстві могли б виробляти по кілька сотень сучасних бойових танків, а захист від російських обстрілів "не важкий".

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Німецький машинобудівний та збройовий концерн Rheinmetall веде переговори з українським урядом щодо будівництва танкового заводу на території України. Передбачається, що на ньому могли б виготовляти до 400 сучасних бойових танків Panther KF51.Про це розповів голова компанії Армін Паппергер.

За його словами, будівництво підприємства коштуватиме приблизно 200 млн євро, а переговори з владою України є "перспективними". Він сподівається, що рішення буде ухвалено протягом двох наступних місяців.

Паппергер переконаний, що завод можна буде вберегти від російських обстрілів, а захист засобами протиповітряної оборони "не важкий".

"Для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків", — зазначив глава Rheinmetall.

Армін Паппергер вважає, що для того, щоб зібрати цю кількість, будівництво заводу з виробництва танків має розпочатися швидко.

"Навіть якщо Німеччина віддасть усі 300 танків Leopard 2, які є у розпорядженні Бундесверу, цього все одно буде надто мало", — додав він.

Нині концерн Rheinmetall виробляє приблизно 250 танків у зв'язку з війною в Україні та працює на повну потужність.

"Ми вже поставили на озброєння понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде майже 100. Готово близько 30 танків з 50 Leopard 2A4", — додав глава підприємства.

Він також вважає, що російсько-українська війна, ймовірно, триватиме роками, тому що ЗСУ не має достатньо техніки, щоб відвоювати всі свої території.

Що відомо про танки Panther?

Panther KF51 — німецький основний бойовий танк, представлений концерном Rheinmetall на міжнародній виставці Eurosatory в 2022 році. Основне озброєння KF51 – нова 130-мм гладкоствольна гармата Rh120 завдовжки 52 калібру, вона замінить нинішні 120-мм гармати стандарту НАТО. Гармата має працювати разом із новим автоматом підзарядки, який розрахований на 20 боєприпасів.

У танку може бути екіпаж із трьох осіб, а також є додаткове місце для оператора дрона або командира підрозділу. У бойовій машині розміщено комплекс управління БПЛА повітряної розвідки.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що Україна може отримати сучасні танки Panther. Компанія Rheinmetall веде переговори з Україною щодо передавання цієї техніки на поле бою. Крім того, Київ зацікавлений у постачанні бойових машин піхоти (БМП) Lynx.

3 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує артилерії, танків та авіації. Він зазначив, що вже сформувалася танкова коаліція, а тому він упевнений, що Україна отримає танкову армію.