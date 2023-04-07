На черзі Leopard 2: у Польщі відкрили центр ремонту Т-64 для України

Польська Bumar-Labędy та "Укробронпром" створили технологічний центр, який займається ремонтом танків Т-64, їх обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням до повного робочого стану.

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На польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy розпочалися роботи з капітального ремонту танків Т-64 у межах угоди між польським концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та "Укроборонпромом". Про це сьогодні, 7 квітня, повідомляє PGZ.

Bumar-Labędy та "Укробронпром" спільно створили центр, де проводитиметься ремонт танків Т-64, їхнє повне обслуговування, відновлення до робочого стану та підтримка боєздатності.

У майбутньому підприємства розглядають також обслуговування польських танків Т-72 та PT-91, які раніше передала Польща Україні. Можливо навіть ремонтуватимуть танки Leopard 2.

"Завдяки реалізованій програмі модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія отримала необхідні знання, технічні засоби та досвід у цій галузі", – йдеться у повідомленні.

Ще у січні з'явилася інформація, що у Польщі масово ремонтують техніку, яка використовується українськими військами у війні проти РФ. Зокрема, йдеться про артилерію та важку бронетехніку. Це все нібито відбувалося таємно.

2 квітня німецький виробник зброї Rheinmetall заявив, що будує у румунському місті Сату-Марі воєнний центр технічного обслуговування зброї, що використовується у війні в Україні.

2 березня ЗМІ писали, що Rheinmetall хоче побудувати в Україні завод, який міг би виробляти до 400 основних бойових танків Panther KF51 на рік.