Концерн Rheinmetall створює в Румунії хаб для ремонту техніки ЗСУ, — ЗМІ

Новий центр має запрацювати вже у квітні. Там обслуговуватимуть основні бойові танки Leopard 2 та Challenger, а також БМП, БТР та військові вантажівки.

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Німецький виробник озброєнь Rheinmetall будує у румунському місті Сату-Маре військовий центр технічного обслуговування зброї, що використовується у війні в Україні. Про це у неділю, 2 квітня, повідомив німецький телеканал NTV.

"Сервісний центр має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, що використовуються в Україні, та забезпеченні доступності логістичної підтримки", — сказав журналістам представник компанії.

Повідомляється, що в центрі, розташованому неподалік українського кордону, обслуговуватимуться самохідні гаубиці, основні бойові танки Leopard 2 та Challenger, бойові машини піхоти Marder, броньовані транспортні машини Fuchs та військові вантажівки.

Центр має розпочати роботу у квітні. Крім військової техніки, яка використовується в Україні, там можуть обслуговуватися і бойові машини сил НАТО.

"Для нас у Rheinmetall є ключовим завданням надати силам НАТО, а також Україні найкращу можливу підтримку в цій критичній ситуації. Технічне обслуговування та ремонт зброї, що постачається Україні, відіграють важливу роль в обороні країни після нападу Росії", — сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер

Зазначимо, що у червні 2022 року Rheinmetall та його партнерська компанія KMW створили аналогічний центр технічного обслуговування в Йонаві, Литва, для обслуговування бойових машин литовських та інших сил НАТО, розміщених у Балтійському регіоні.

Нагадаємо, 22 березня ЗМІ писали, що найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall хоче збудувати в Україні завод, який міг би виробляти до 400 основних бойових танків Panther KF51 на рік.

Раніше, 15 березня, директор оборонної компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн не інвестуватиме кошти у будівництво заводу в Україні. Він уточнив, що зараз керівництво обговорює плани з урядом Німеччини, але для рішення потрібне ще й схвалення з боку України.