Концерн Rheinmetall создает в Румынии хаб для ремонта техники ВСУ, — СМИ

Новый центр должен заработать уже в апреле. Там будут обслуживать основные боевые танки Leopard 2 и Challenger, а также БМП, БТР и военные грузовики.

Related video

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall строит в румынском городе Сату-Маре военный центр технического обслуживания оружия, используемого в войне в Украине. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил немецкий телеканал NTV.

"Сервисный центр должен играть центральную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых в Украине, и обеспечении доступности логистической поддержки", — сказал журналистам представитель компании.

Сообщается, что в центре, который расположен недалеко от украинской границы, будут обслуживаться самоходные гаубицы, основные боевые танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронированные транспортные машины Fuchs и военные грузовики.

Центр должен начать работу в апреле. Помимо военной техники, используемой в Украине, там же могут обслуживаться и боевые машины сил НАТО.

"Для нас в Rheinmetall является ключевой задачей предоставить силам НАТО, а также Украине наилучшую возможную поддержку в этой критической ситуации. Техническое обслуживание и ремонт оружия, поставляемого Украине, играют важную роль в обороне страны после нападения России", — сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Отметим, что в июне 2022 года Rheinmetall и его партнерская компания KMW создали аналогичный центр технического обслуживания в Ионаве, Литва, для обслуживания боевых машин литовских и других сил НАТО, размещенных в Балтийском регионе.

Напомним, 22 марта СМИ писали, что крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall хочет построить в Украине завод, который мог бы производить до 400 основных боевых танков Panther KF51 в год.

Ранее, 15 марта, директор оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн не будет инвестировать средства в строительство завода в Украине. Он уточнил, что на данный момент руководство обсуждает планы с правительством Германии, но для решения нужно еще и одобрение со стороны Украины.