"Землю роют". Оккупанты строят дополнительный забор вокруг ЗАЭС

Рейсовые автобусы для сотрудников предприятия больше не будут подвозить людей непосредственно к зданиям. Они будут вынуждены идти пешком.

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Российские оккупанты начали устанавливать дополнительный забор на подъездах к Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Telegram-канал "Энергоатома" 8 апреля.

Делается это для того, чтобы усилить контроль над территорией, которая граничит с ЗАЭС: российские оккупанты встревожены из-за новостей о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

"Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать к финальному пункту маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к административным зданиям станции. Для этого уже начали копать землю", — говорится в сообщении.

То есть, теперь рабочий транспорт будет привозить сотрудников ЗАЭС только до кольца, после чего они будут вынуждены идти пешком к зданиям атомной электростанции.

Таким образом РФ расширяет закрытый периметр вокруг станции, начав подготовку к ее обороне. Как отметили в "Энергоатоме", россияне "боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта".

Напомним, 8 апреля портал The Times писал, что Украина попыталась высадить десант у Запорожской АЭС, но операция провалилась. По словам журналистов, горстке спецназовцев на небольших лодках удалось добраться до берега, но основные силы не смогли высадиться из-за сильного огня противника.

5 апреля росСМИ сообщили о падении "украинского БПЛА" в Энергодаре. Они считают, что ВСУ готовили якобы очередной удар по ЗАЭС.