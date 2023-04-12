Россия готовит план эвакуации сотрудников "Росатома" из Запорожской АЭС

По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов и работников компании "Росатом" предупредили, что они и их родственники должны быть готовы покинуть ЗАЭС по первому сигналу.

Related video

Российские оккупанты готовят план эвакуации сотрудников компании "Росатом", которые находятся на территории Запорожской АЭС. Как сообщила 12 апреля пресс-служба Центра национального сопротивления, работников российской компании предупредили о возможной принудительной эвакуации в ближайшее время.

"Коллаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили что вскоре может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", — говорится в сообщении.

В публикации также напомнили, что в Энергодаре российские захватчики похищают работников ЗАЭС, чтобы провести "профилактические беседы" с целью склонить их принять гражданство РФ.

Таким образом противник пытается создать "карманный" профсоюз, к которому должны присоединиться все сотрудники атомной станции, а для вступления в него у всех работников должны быть российские паспорта.

Напомним, российские военные начали устанавливать дополнительные заграждения на подъездах к Запорожской АЭС. Как сообщили 8 апреля в "Энергоатоме", оккупанты таким образом усиливают контроль над территорией ЗАЭС на фоне опасений из-за контрнаступления украинской армии.

5 апреля российские СМИ сообщили, что возле территории ЗАЭС упал украинский ударный беспилотник. В публикации было отмечено, что БПЛА якобы был польского производства и был запущен с целью нанести удар по объектам атомной станции.