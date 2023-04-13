Запорізьку АЕС охороняють "мисливці та оленярі" з Якутії: у мерії розповіли про небезпеку

За словами голови Мелітополя Івана Федорова, російські окупанти продовжують ядерний шантаж. Пов'язано це не лише зі зброєю на території підприємства, а й із неписьменним персоналом.

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Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що Запорізьку атомну електростанцію "охороняють мисливці та оленярі з Якутії", а російські окупанти готуються до виселення. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 13 квітня.

За словами Івана Федорова, війська Російської Федерації продовжують влаштовувати ядерний шантаж. Вони спочатку захопили Запорізьку АЕС, після цього розставили там свою зброю та техніку, а замість професіоналів набрали на роботу неграмотний персонал. Все це може призвести до майбутньої великої катастрофи.

"Не забезпечують норми експлуатації АЕС — повідомляється про вибух міни, який, на щастя, не пошкодив важливе обладнання. У таких умовах на станції може щомиті трапитися справжня катастрофа", — йдеться у повідомленні.

Іван Федоров також зазначив, що російські окупанти готові будь-якої миті "героїчно" розпочати відступ. Кілька днів вони вже складають списки з евакуації колаборантів та загарбників.

"Загарбники шукають шляхи відходу, але знайдуть лише безславну загибель", — підсумував мер Мелітополя.

Нагадаємо, 13 квітня повідомлялося, що на Запорізькій АЕС біля машинного залу вибухнула російська міна. За даними НАЕК, вибухи чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Росіяни намагалися їх "заспокоїти" і приховати сліди інциденту, щоб про те, що сталося, не стало відомо експертам МАГАТЕ.

8 квітня повідомлялося, що російські окупанти будують додатковий паркан навколо ЗАЕС. Рейсові автобуси для співробітників підприємства більше не підвозитимуть людей безпосередньо до будівель. Вони будуть змушені йти пішки.