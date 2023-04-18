США попередили РФ про секретні ядерні технології на Запорізькій АЕС, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що США ще 2021 року допомогли запровадити нові процедури технічного обслуговування реактора для зміцнення енергетичної безпеки України.

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На Запорізькій атомній електростанції є американські секретні ядерні технології і США попередили Москву, щоб вона їх не чіпала. Про це йдеться у листі Міністерства енергетики США, направленому російській державній компанії "Росатом", пише CNN.

У листі, датованому 17 березня 2023 року, директор Управління політики нерозповсюдження Міністерства енергетики Андреа Феркіле повідомила генеральному директору російської держкомпанії, що Запорізька АЕС в українському Енергодарі містить ядерні технічні дані, експорт яких контролюється урядом Сполучених Штатів.

Видання зазначає, що товари, програмне забезпечення та технології підлягають експортному контролю США, коли існує можливість їх використання таким чином, що підриває інтереси національної безпеки США.

Хоча фізично електростанція, як і раніше, обслуговується українським персоналом, управління нею здійснює "Росатом". Тому Міністерство енергетики США попередило російську держкомпанію, що поводження з американськими технологіями будь-яких громадян чи організацій РФ є "незаконним".

CNN зазначає, що у червні 2021 року Управління ядерної енергії Міністерства енергетики публічно повідомило про підтримку АЕС США і заявило, що "Сполучені Штати допомогли запровадити нові процедури технічного обслуговування та операцій на реакторі, які зрештою мають зміцнити енергетичну безпеку" України.

Нагадаємо, 14 квітня пресслужба компанії "Енергоатом" повідомила, що російські військові планують заблокувати персонал Запорізької АЕС через нестачу фахівців-атомників, а також через загрози контрнаступу українських збройних сил.

13 квітня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що ЗАЕС "охороняють мисливці та оленярі з Якутії", а російські окупанти готуються до виселення. За словами Федорова, загарбники розставили там свою зброю та техніку, а замість професіоналів набрали на роботу неписьменний персонал. Все це може призвести до майбутньої великої катастрофи.

За інформацією "Енергоатому" 13 квітня біля машинного залу 4-го енергоблоку на Запорізькій АЕС стався вибух російської міни. Наголошувалося, що росіяни, які захопили ЗАЕС, продовжують мінувати периметр навколо ядерного об'єкта.