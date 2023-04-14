Чорнобильський сценарій: російські військові готуються блокувати персонал Запорізької АЕС

У компанії "Енергоатом" заявили, що окупанти вже вдавалися до таких методів, коли минулого року персонал Чорнобильської АЕС тримали в заручниках майже місяць.

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Російські військові планують заблокувати персонал запорізької АЕС через брак працівників атомної галузі, а також через загрози контрнаступу українських збройних сил. Про це 14 квітня повідомила пресслужба компанії "Енергоатом".

"Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, і побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС", — ідеться в повідомленні.

Про це свідчить наявність великого запасу води, яку російські окупанти вже завезли на станцію. Передбачається, що росіяни не відпустять атомників після чергової зміни, примусово закривши їх на ЗАЕС. До подібного сценарію загарбники вже вдавалися минулого року, коли на Чорнобильській станції співробітників тримали під замком до їхнього звільнення.

"Подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей у заручниках аж до деокупації", — пояснили в компанії.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що Запорізьку АЕС охороняють "мисливці й оленярі з Якутії". За його словами, загарбники продовжують ядерний шантаж, а на станцію набрали на роботу непрофесійних працівників.

Пресслужба "Енергоатом" 13 квітня повідомила, що біля машинної зали 4-го енергоблоку на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна. У публікації йшлося, що росіяни продовжують перетворювати станцію на військову базу та мінувати територію по периметру.