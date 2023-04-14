Чернобыльский сценарий: российские военные готовятся блокировать персонал Запорожской АЭС

В компании "Энергоатом" заявили, что оккупанты уже прибегали к таким методам, когда в прошлом году персонал Чернобыльской АЭС держали в заложниках почти месяц.

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Российские военные планируют заблокировать персонал запорожской АЭС из-за нехватки работников атомной отрасли, а также из-за угроз контрнаступления украинских вооруженных сил. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".

"Учитывая дефицит профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом свидетельствует наличие большого запаса воды, которую российские оккупанты уже завезли на станцию. Предполагается, что россияне не отпустят атомщиков после очередной смены, принудительно закрыв их на ЗАЭС. К подобному сценарию захватчики уже прибегали в прошлом году, когда на Чернобыльской станции сотрудников держали взаперти до самого их освобождения.

"Подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации", — пояснили в компании.

Напомним мэр Мелитополя Иван Федоров заявил что Запорожскую АЭС охраняют "охотники и оленеводы из Якутии". По его словам, захватчики продолжают ядерный шантаж, а на станцию набрали на работу непрофессиональных сотрудников.

Пресс-служба "Энергоатом" 13 апреля сообщила, что возле машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина. В публикации говорилось, что россияне продолжают превращать станцию в военную базу и минировать территорию по периметру.