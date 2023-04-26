Катастрофа страшніша за Чорнобиль: Шмигаль закликав до негайної демілітаризації Запорізької АЕС

Прем'єр-міністр нагадав, що брехня радянського тоталітарного режиму навколо трагедії на ЧАЕС призвела до того, що постраждало понад 5 млн людей.

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Дії російських окупантів можуть призвести до жахливої катастрофи на Запорізькій АЕС, що здатна перевищити масштаби аварії на Чорнобильській АЕС. Про це в середу, 26 квітня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"37 років тому Україна та світ зіткнулися з однією з найбільших техногенних катастроф — аварією на Чорнобильській АЕС", — пише Шмигаль, закликаючи згадати про наслідки катастрофи.

За його словами, ще тоді брехня радянського тоталітарного режиму призвела до жахливих наслідків трагедії, що вийшли далеко за межі території України. Він зазначив, що аварія 37-річної давнини призвела до того, що постраждало понад 5 мільйонів людей.

"Сьогодні варварські атаки Росії поблизу атомних об'єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, масштаби якої можуть перевищити аварію на ЧАЕС", — наголосив прем'єр-міністр України.

Шмигаль зазначив, що кожна сучасна цивілізована країна має не забувати про події та наслідки 26 квітня 1986 року для того, щоб продовжувати боротьбу з російським ядерним терором, котрий відбувається у наші дні.

"Першим кроком на цьому шляху має стати демілітаризація Запорізької атомної станції та санкції проти всієї атомної галузі Росії", — зазначив політик.

Нагадаємо, 22 березня, гендиректор місії МАГАТЕ Маріано Гроссі заявив, що ядерна безпека на Запорізькій АЕС, захопленій російськими окупантами, залишається у нестійкому стані через ймовірність її відключення від джерел живлення.

У середині квітня Міністерство енергетики США надіслало листа російській державній компанії "Росатом", в якій стверджує, що на Запорізькій атомній електростанції є американські секретні ядерні технології. США попередили Москву, щоб вона їх не чіпала