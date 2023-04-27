Окупанти вибудовують тактичну оборону на дахах реакторів ЗАЕС, — британська розвідка

Зміцнюючи свої позиції росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Водночас їхні дії збільшують імовірність пошкодження систем безпеки.

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Російські окупанти почали вибудовувати оборонні позиції на території Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у звіті британської розвідки за 27 квітня.

На опублікованому Міністерством оборони Великобританії знімку видно, що російські війська в березні почали встановлювати бойові позиції з мішків із піском на дахах одразу кількох реакторів ЗАЕС.

Британські аналітики переконані, що так ЗС РФ готуються до контрнаступу ЗСУ Фото: Міноборони Великобританії

Це стало першою ознакою того, що окупанти хочуть використати цю територію для тактичної оборони.

"Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, тому що її все більше турбують перспективи великого українського наступу. Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо довкола неї будуть бойові дії", — йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначають британські аналітики, пряме катастрофічне пошкодження реакторів у разі використання піхотного озброєння малоймовірне. Конструкції сильно укріплені та з легкістю витримають такий сценарій бойових дій.

У Міноборони Великій Британії розповіли, як ЗАЕС використовується окупантами для оборони Фото: Міноборони Великобританії

Варто зазначити, що 26 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що дії росіян у майбутньому можуть призвести до жахливої катастрофи, яка за масштабами перевершить аварію на Чорнобильській АЕС.

"Сьогодні варварські атаки Росії поблизу атомних об'єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи", — вважає Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ писали, що США попередили РФ про секретні ядерні технології на Запорізькій АЕС.