"Свобода уже близко": бойцы "Свободы России" подняли оппозиционные флаги над городами РФ

Бойцы легиона "Свобода России" призвали граждан РФ последовать их примеру и поднять бело-сине-белые флаги над своими городами.

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В российских городах начали подымать флаги, которые символизируют "свободную Россию". Граждан, которые не согласны с действиями Кремля, призвали делать то же самое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Легион "Свобода России" 22 мая.

По их информации, флаги были вывешены над "освобожденными городами" Российской Федерации и это только начало их миссии.

"Первые флаги свободной России встретили рассвет над освобожденными городами. Поднимайте флаги и в своих городах. Свобода уже близко", — говорится в сообщении под постом.

Ситуация в Белгородской области: что известно

В понедельник, 22 мая в Белгороде начали фиксировать неизвестную технику и сильные обстрелы. По сети начали распространять ролики, на которых видно танки и военную авиацию.

Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что начиная с 9 утра Грайворонский городской округ якобы находится под обстрелом со стороны ВСУ. Также он сообщил о минометных обстрелах села Козинка. Украинская сторона никак не прокомментировала обвинения на момент публикации материала.

Также росСМИ начали писать о том, что в Белгородской области начались бои с ДРГ на границе с Украиной. Речь о населенном пункте Дроновка.

Накануне российские добровольцы заявили о том, что им удалось провести новый рейд в Белгородской области Российской Федерации. Речь про бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Они продвинулись на 10 километров от границы и остановились рядом с селами Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка.

Напомним, 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ якобы обстреляли регион 71 раз за сутки из минометов и БПЛА.