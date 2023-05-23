При нападении на Белгородскую область атакована военная база с ядерным оружием: есть жертвы (карта)

По данным росСМИ, в результате атаки в военном городке погибли два военнослужащих, а еще четверо были доставлены в больницу с осколочными ранениями

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В результате нападения на Белгородскую область 22 мая была атакована военная база в городке Белгород-22, который находится всего в десяти километрах от границы и входит в состав Грайворонского городского округа. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на МВД.

"В результате взрыва трех снарядов, выпущенных с территории Украины при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган", в городке погибли два военнослужащих, а еще четверо были доставлены в больницу с осколочными ранениями", — пишут росСМИ.

Согласно данным российских источников, нападение началось в 6:00 по московскому времени 22 мая с интенсивного пятичасового обстрела города Грайворон. В 11:30 украинские танки атаковали пограничный пункт пропуска "Грайворон" и затем вернулись на территорию Украины. В 11:40 была подвергнута обстрелу военная база в Белгороде-22.

"В полдень начался обстрел села Козинка, по которому выпустили порядка 60 120-миллиметровых мин и еще столько же ракет из РСЗО "Ураган". Затем туда зашли "десять единиц бронетехники и группа пехоты ВСУ неустановленной численности", — пишут оккупанты.

Важно отметить, что Белгород-22 — это военная база, где хранится тактическое ядерное оружие.

Военная база Белгород-22

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области. Сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая росСМИ сообщали, что российские пограничники пресекли попытку прорыва ДРГ в районе села Богун-Городок. Населенный пункт расположен в 35 км от Козинки.