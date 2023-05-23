В росСМИ заявили, что пограничники не дали прорваться "ДРГ" в Богун-Городок на Белгородщине

Другие источники сообщают, что в российском селе идет бой, а партизанам удалось занять еще два населенных пункта.

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Во вторник, 23 мая, российские пограничники пресекли попытку прорыва группы "украинской диверсионно-разведовательной группы" в районе села Богун-Городок, сообщает SHOT со ссылкой на анонимный источник.

"Попытка прорыва ДРГ в районе села Богун-Городок пресечена российскими пограничниками. В результате боя диверсанты отступили", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что населенный пункт расположен в 35 км от Козинки.

В то же время, по информации Readovka, в Богун-Городке Борисовского района, который находится рядом с селом Щетиновка, идет бой. Официальные власти пока не давали комментариев.

Анонимные Telegram-каналы также сообщили, что так называемая ДРГ смогла прорваться в Щетиновку и Горьковское. Подтверждения информации нет.

Соцсети

Что говорят в Министерстве обороны РФ

Между тем российское оборонное ведомство отчиталось, что используя авиацию и артиллерию якобы удалось заблокировать и разгромить так называемые националистические формирования.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", – говорится в сообщении.

Бои в Белгородской области — что известно

22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон.

В этот же день сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая в РФ сообщили, что Министерство обороны России и силовые структуры "зачищают" Грайворонский район Белгородской области.

В этот же день российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая стало известно, что Россия вынуждена перекинуть часть оккупационных войск из Украины в Белгородскую область из-за сложившейся в регионе ситуации.