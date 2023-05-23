У росЗМІ заявили, що прикордонники не дали прорватися "ДРГ" у Богун-Городок на Бєлгородщині

Інші джерела повідомляють, що в російському селі триває бій, а партизанам вдалося зайняти ще два населені пункти.

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У вівторок, 23 травня, російські прикордонники запобігли спробі прориву групи "української диверсійно-розвідувальної групи" в районі села Богун-Городок, повідомляє SHOT з посиланням на анонімне джерело.

"Спроба прориву ДРГ у районі села Богун-Городок припинена російськими прикордонниками. У результаті бою диверсанти відступили", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що населений пункт розташований за 35 км від Козинки.

Водночас за інформацією Readovka, у Богун-Городку Борисівського району, що знаходиться поряд із селом Щетинівка, триває бій. Офіційна влада поки не дала коментарів.

Анонімні Telegram-канали також повідомили, що так звана ДРГ змогла прорватися до Щетинівки та Горьківського. Підтвердження інформації немає.

Соц мережі

Що кажуть у Міністерстві оборони РФ

Тим часом російське оборонне відомство відзвітувало, що використовуючи авіацію та артилерію нібито вдалося заблокувати та розгромити так звані націоналістичні формування.

"Залишки націоналістів відкинуто на територію України, де по них тривало завдання вогневого ураження до повної ліквідації. Знищено понад 70 українських терористів, чотири бойові броньовані машини та п'ять пікапів", – йдеться в повідомленні.

Бої в Бєлгородській області — що відомо

22 травня російські добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон.

Цього ж дня повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня у РФ повідомили, що Міністерство оборони Росії та силові структури "зачищають" Грайворонський район Бєлгородської області.

Цього ж дня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня стало відомо, що Росія змушена перекинути частину окупаційних військ з України в Бєлгородську область через ситуацію, що склалася в регіоні.