Связи не будет. Что означает удар по штабу ЧФ РФ и уничтожение командного пункта в Верхнесадовом

Российский флот и армия в аннексированном Крыму временно остались без командования и управления. Ракетные удары по штабу ЧФ РФ вывели из строя систему планирования и управления силами и средствами.

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В пятницу, 22 сентября штаб Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) в Севастополе подвергся ракетному удару. В результате чего разрушена крыша и начался пожар. Оккупационные власти временно оккупированного Крыма признали факт "прилетов", не прикрываясь традиционной отговоркой, мол, ПВО все обезвредила.

После первых взрывов оккупанты пытались установить устанавливать дымовую завесу над Севастопольской бухтой. Но в конце концов это не помогло.

Судя по фото, которые появляются в социальных сетях, штабу ЧФ РФ досталось изрядно. А детонация, о которой пишут в СМИ, указывает на существенный ущерб. Украинское командование и спецслужбы пока официально не комментируют ракетный удар по штабу ЧФ РФ. Также не известно, какой ракетой он был нанесен — был ли это Storm Shadow или украинский "Нептун".

Бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса Владислав Селезнев отмечает, что Украина продолжает методично уничтожать потенциал российской армии в Крыму. Ракетный удар по штабу ЧФ РФ следует рассматривать в комплексе с ударами по Верхнесадовому и Каче, которые состоялись 20 сентября.

"В Верхнесадовом находится защищенный запасной командный пункт, который судя по фото уничтожили. Примечательно, что до аннексии Крыма его использовало командование ВМС Украины. Сегодня нанесен удар по штабу в Севастополе. Это означает уничтожение или серьезное повреждение системы управления российской армией. Сейчас это приведет к хаосу и полной рассинхронизации всех составляющих ЧФ РФ. Понятно, что будет перемещение в другое место, но пока это произойдет ситуация будет хаотичной и деструктивной", — говорит Фокусу Селезнев.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга в запасе Павел Лакийчук напоминает Фокусу, что штаб — это главный орган управления, командный пункт, куда приходят все оперативные и разведывательные данные. Это все структурные подразделения для организации и проведения управления операциями.

"Сегодня пьянки в штабе не будет", — шутит он.

По словам эксперта, именно 22 числа в российском штабе день выплаты зарплаты, который еще и пришелся на пятницу, поэтому там должна была быть традиционная гулянка офицеров.

"Штаб ЧФ РФ находится в самом центре Севастополя, возле памятника Ленину, поэтому поднимающийся дым виден всему городу. То есть это хороший сигнал для тех, кто ждет возвращения Украины. Для оккупантов, которые умеют думать, это сигнал о том, что нужно жечь секретные документы, потому что осталось не долго", — объясняет Фокусу Лакийчук.

Он также обращает внимание, что ракетный удар по "Севморзаводу", когда были уничтожены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов на Дону", состоялся относительно рядом со штабом ЧФ РФ, буквально через бухту. Это указывает на качество и точность украинского высокоточного вооружения.

13 сентября в Севастополе были уничтожены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов на Дону" Фото: Крымский ветер

В свою очередь Селезнев отмечает "дырявую" работу российского ПВО на полуострове, которое не смогло обеспечить безопасность командных пунктов и штаба. Уже не говоря о менее значимых стратегических объектах.

"Эти удары указывают, что российское ПВО не способно обеспечить защиту полуострова, а украинские силы нашли возможность наносить удары. Поэтому, можно ждать таких ударов и дальше", — говорит он.

Надо напомнить, что впервые удар по штабу ЧФ РФ был нанесен еще в июле 2022 года. Дата была выбрана очень символично, в тот день в Крыму готовились отмечать День ВМФ.

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