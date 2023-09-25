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"Чтобы мы все могли оценить": в России требуют показать командующего ЧФ РФ живого или мертвого

новости крыма, виктор соколов, командующий черноморского флота, адмирал, атака на севастополь, ракетная атака штаб ЧФ РФ
Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов

Российский пропагандист Марков выразил недоверие информации украинских СМИ и пожелал получить правдивую информацию от российских информресурсов относительно гибели адмирала.

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В России переживали, что Минобороны РФ, как всегда, скрывает правду от граждан, в том числе и о потерях в результате ракетной атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе. Поэтому в сети начали требовать предъявить им живого или мертвого командующего Черноморского флота Виктора Соколова, о котором украинские СМИ сообщили, что он погиб. С таким требованием к российским властям в своем телеграм-канале обратился пропагандист Сергей Марков.

Он отметил, что не может верить сообщениям украинских СМИ о гибели адмирала.

"Наша информационная система пока молчит и толкает миллионы наших людей в объятия враждебных России информсетей. Хотелось бы получать от нашей информсистемы информацию быстрее. Чтобы мы все могли оценить, что она более правдивая. Мы все ждем простой и явной информации о командующем Черноморского флота России", — написал он.

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Публикация набрала немало смайликов с улыбками, а подписчики канала в основном выразили недоверие информации, которую обнародует Министервство обороны РФ.

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Напомним, что в ССО ВСУ сообщили, что в результате попаданий по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.

Также сообщалось, что ликвидированный Виктор Соколов имел самое высокое звание, среди всех офицеров, ликвидированных в Украине. Удар пришелся как раз в момент заседания командования флотом.