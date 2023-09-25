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"Щоб ми всі могли оцінити": в Росії вимагають показати командувача ЧФ РФ живого, чи мертвого

новини криму, віктор соколов, командувач чорноморського флоту, адмірал, атака на севастополь, ракетна атака штаб ЧФ РФ
Командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов

Російський пропагандист Марков висловив недовіру інформації українських ЗМІ і забажав отримати правдиву інформацію від російських інформресурсів щодо загибелі адмірала.

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В Росії розпереживалися, що Міноборони РФ, як завжди, приховує правду від громадян, зокрема й щодо втрат внаслідок ракетної атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Через це в мережі почали вимагати пред'явити їм живого, чи мертвого командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, про якого українські ЗМІ повідомили, що він загинув. З такою вимогою до російської влади в своєму телеграм-каналі звернувся пропагандист Сергій Марков.

Він зауважив, що не може вірити повідомленням українських ЗМІ щодо загибелі адмірала.

"Наша інформаційна система поки що мовчить і штовхає мільйони наших людей в обійми ворожих Росії інформмереж. Хотілося б одержувати від нашої інформсистеми інформацію швидше. Щоб ми всі могли оцінити, що вона правдивіша. Ми всі чекаємо простої та явної інформації про командувача Чорноморського флоту Росії", — написав він.

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Публікація набрала чимало смайликів з посмішками, а дописувачі здебільшого висловили недовіру інформації, яку оприлюднює Міністервство оборони РФ.

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Нагадаємо, що в ССО ЗСУ повідомили, що внаслідок влучань по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули 34 офіцера. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.

Також повідомлялося, що ліквідований Віктор Соколов мав найвище звання, серед усіх офіцерів, ліквідованих в Україні. Удар припав якраз у момент засідання командування флотом.