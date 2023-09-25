Унаслідок удару по штабу в Криму загинув командувач ЧФ РФ Соколов: що про нього відомо

Ліквідований офіцер мав найвище звання, серед усіх офіцерів, ліквідованих в Україні. Про його життя відомо вкрай мало. Він починав військову службу на радянському сторожовому кораблі. Служив у Тихоокеанському та Північному флотах.

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Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі, що в Криму, загинув командувач ЧФ РФ 61-річний Віктор Соколов. Фокус зібрав усю інформацію, яка відома про загиблого офіцера.

Разом зі Соколовим загинули ще 33 російських офіцери. Удар припав якраз у момент засідання командування флотом. Крім того, було поранено 105 військовослужбовців, а сама будівля не підлягає відновленню.

Як Соколов став командувачем флоту

Згідно з відкритими джерелами, Соколов народився в місті Бендери на території Молдавської РСР (зараз це місто входить до складу невизнаної Придністровської Молдавської Республіки).

Наприкінці 80-х, після навчання в Петербурзі та Москві, Соколов почав військову службу на посаді командира мінно-торпедної бойової частини радянського сторожового корабля "СКР-61".

До 2012 року Соколов служив у Тихоокеанському флоті, після чого потрапив до Північного флоту, де спершу командував Кольською флотилією різнорідних сил, а із серпня 2013 року до грудня 2019 року був заступником командувача Північного флоту.

Із 17 січня 2020 року очолив Військово-морську академію імені адмірала Флоту Радянського Союзу М. Г. Кузнєцова.

10 серпня 2022 року наказом міністра оборони РФ призначено тимчасово виконуючим обов'язки командувача Чорноморського флоту, змінивши на цій посаді адмірала Ігоря Осипова.

4 вересня 2022 року, відповідно до указу президента РФ, його призначили командувачем Чорноморського флоту, а 7 жовтня відбулася урочиста церемонія вручення штандарта новому командувачу.

Крім того, 6 червня 2023 року йому було надано військове звання адмірал. Він є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні за час повномасштабного вторгнення РФ.

Нагороди та особисте життя

Соколов був нагороджений орденами "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня, Нахімова, "За військові заслуги", "За морські заслуги" та різними медалями. Переможець "Командирських стартів" 2015 року.

Особистої інформації про загиблого офіцера вкрай мало. Відомо лише, що він був одружений і має трьох синів.

Атака на штаб Чорноморського флоту РФ

22 вересня ЗСУ завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії, який розташований в окупованому Севастополі. Удар було завдано під час проведення зустрічі керівного складу російського флоту.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про атаку крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Було також повідомлено про перехоплення однієї з ракет і двох безпілотників.

OSINT-аналітик Brady Africk повідомив, що в атаці на штаб Чорноморського флоту використовували крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.