Мінус два співробітники ФСБ: у РДК відзвітували про вилазку в Брянську область (фото)

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про "відбиття" спроби прориву кордону, проте пізніше виявилося, що рейд "Російського добровольчого корпусу" був успішним.

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У "Російському добровольчому корпусі" розповіли про результати рейду в Брянську область Російської Федерації 22 серпня. Відповідний пост було опубліковано в офіційному Telegram-каналі РДК.

Бійці РДК "привітали" ФСБ РФ новим "видавлюванням", зазначивши, що під час їхньої вилазки на територію Брянської області російська спецслужба втратила двох співробітників. Як підтвердження автори публікації показали скріншоти некрологів із місцевих Telegram-каналів.

У постах ідеться про те, що співробітники ФСБ Денис Стаценко та Олександр Ніколаєв загинули під час бою з "багаторазово переважаючою в силі диверсійно-розвідувальною групою ЗСУ".

Бійці РДК ліквідувати двох співробітників ФСБ Фото: Telegram

"Можливо, їм варто було працювати у відділі по боротьбі з репостами (у ФСБ такий точно є). До речі, ви знову переплутали: ваших хлопчиків/конторських мужиків розклали не "укроДРГ", а бійці "Російського Добровольчого Корпусу!" — заявили в РДК.

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Раніше, 22 серпня, губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз написав в своєму Telegram-каналі, що українські диверсанти нібито намагалися прорвати кордон у Климовському районі.

Чиновник заявив, що атаку було відбито. За його словами, до оборони були причетні ФСБ, Міноборони та спецпідрозділи Росгвардії.

Нагадаємо, в ніч із 26 на 27 серпня співробітники Служби безпеки України спільно з бійцями Російського добровольчого корпусу провели операцію на аеродромі в російському місті Курськ.

Ми також повідомляли, що 16 серпня командир РДК Денис Нікітін заявив про готовність профінансувати потреби мешканців прикордонних територій РФ, які не брали до рук зброю, однак натомість їм потрібно виконати деякі умови.