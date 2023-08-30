"Уражено законні цілі": РДК провів спільну операцію з СБУ на території РФ

Представники РДК заявили, що російська ППО не змогла вберегти військовий аеродром від обстрілу, а натомість — влучила в житловий будинок.

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У ніч із 26 на 27 серпня співробітники Служби безпеки України спільно з бійцями Російського добровольчого корпусу провели операцію на аеродромі в російському місті Курськ. Про це повідомляє РДК.

"Російський добровольчий корпус радий розповісти про чергову, максимально успішну атаку, проведену спільно з військовою контррозвідкою СБУ в Курській області", — йдеться в повідомленні.

Інформується, що вночі 27 серпня було здійснено атаку з використанням безпілотних літальних апаратів на військовий аеродром.

"Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо: законні цілі, які несли горе і смерть мирним українським містам. Уражено й елементи ППО, яка прикривала літаки катів", — заявили в РДК.

Бійці розповіли, що російська ППО не прикрила військовий об'єкт, а натомість влучила в житловий будинок Курська.

За даними РДК, що губернатор Курської області РФ збрехав про атаку дрона на будинок, а Міноборони Росії взагалі намагалося відмовчатися про цей інцидент.

Що відомо про атаку Курського аеродрому 27 серпня

У ніч на 27 серпня контррозвідка СБУ дронами атакувала аеродром із російською військовою технікою та авіацією в Курську. Майже всі безпілотники СБУ змогли долетіти до своїх цілей. За попередньою інформацією, тільки три з них були ліквідовані російською ППО.

Було уражено чотири літаки Су-30 і один МіГ-29. Знищено також два "Панцири" і радари комплексу С-300.

Пізніше стало відомо, що для атаки на аеродром у Курську Українамогла вперше використати австралійські БпЛА фірми SYPAQ. Він зроблений із матеріалу, який робить його практично непомітним для радіолокаційних станцій.

Крім того, у таких безпілотників стандартний захист — вони мають глушники GPS-сигналу, частот "Старлінка" і відомих частот управління дронами.