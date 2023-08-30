"Поражены законные цели": РДК провел совместную операцию с СБУ на территории РФ

Представители РДК заявили, что российское ПВО не смогло уберечь военный аэродром от обстрела, а вместо этого — попала в жилой дом.

Related video

В ночь с 26 на 27 августа сотрудники Службы безопасности Украины совместно с бойцами Российского добровольческого корпуса провели операцию на аэродроме в российском городе Курск. Об этом сообщает РДК.

"Российский добровольческий корпус рад рассказать об очередной, максимально успешной атаке, проведенной совместно с военной контрразведкой СБУ в Курской области", — говорится в сообщении.

Информируется, что ночью 27 августа была осуществлена атака с использованием беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром.

"Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей", — заявили в РДК.

Бойцы рассказали, что российская ПВО не прикрыла военный объект, а вместо этого попала в жилой дом Курска.

По данным РДК, что губернатор Курской области РФ соврал об атаке дрона по дому, а Минобороны России вообще пыталось отмолчаться об этом инциденте.

Что известно про атаку Курского аэродрома 27 августа

В ночь на 27 августа контрразведка СБУ дронами атаковала аэродром с российской военной техникой и авиацией в Курске. Почти все беспилотники СБУ смогли долететь до своих целей. По предварительной информации, только три из них были ликвидированы российской ПВО.

Были поражены четыре самолета Су-30 и один МиГ-29. Уничтожены также два "Панциря" и радары комплекса С-300.

Позже стало известно, что для атаки на аэродром в Курске Украина могла впервые использовать австралийские БпЛА фирмы SYPAQ. Он произведен из материала, который делает его практически незаметным для радиолокационных станций.

Кроме того, у таких беспилотников стандартная защита — они имеют глушители GPS-сигнала, частот "Старлинка" и известных частот управления дронами.