Из бумаги, резины и незаметные для РЛС: какими дронами СБУ атаковала аэродром в Курске (фото)

Основная особенность этого дрона его модульность и одноразовость. Он сделан из материала, который делает его практически незаметным для радиолокационных станций.

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Для атаки на аэродром в Курске Украина могла впервые использовать австралийские БпЛА фирмы SYPAQ. Об этом написал в своем телеграм-канале Fighterbomber капитан ВС РФ Илья Туманов.

По его словам, такой беспилотник может работать на электрическом двигателе и нести 4-5 кг груза и может использоваться как дрон-камикадзе.

"Основная особенность этого дрона его модульность и одноразовость, потому что сделан он почти полностью из пропитанной воском бумаги и резинок, что делает его практически незаметным для РЛС. Сегодня ночью украинцы использовали их кучей, вперемешку с дронами с боевой частью и с пустыми дронами. Не знаю точно, какие двигатели стояли на дронах, но если стояли электрические, то запускали их не из Украины", — написал Туманов.

БпЛА фирмы SYPAQ

Он добавил, что защита у беспилотников стандартная, они имеют глушители GPS-сигнала, частот "Старлинка" и известных частот управления дронами.

Напомним, что в ночь на 27 августа контрразведка СБУ дронами атаковала аэродром с военной техникой и авиацией РФ в Курске. Были поражены четыре самолета Су-30 и один МиГ-29. Уничтожены также два "Панциря" и радары комплекса С-300.

Ранее сообщалось, что 26 августа в Кемерово вспыхнул большой склад пиротехники. Пожар сопровождался серией взрывов фейерверков.