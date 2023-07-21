ФСБ засилала агентів: у РБК розповіли, як перевіряють охочих вступити до їхніх лав (відео)

За словами керівника штабу РБК "Фортуна", чисельність їхнього підрозділу безперервно збільшується і наразі становить кілька сотень людей.

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Чисельність Російського добровольчого корпусу, який активно вступив до лав українських сил, постійно зростає. Відбір нових бійців до цієї добровольчої організації здійснюється через двоетапну перевірку, яка сприяє ефективному виявленню можливих ворожих агентів. Про це розповів керівник штабу Російського добровольчого корпусу "Фортуна" в коментарі "24 каналу".

Згідно з висловлюванням представника Російського добровольчого корпусу, всі бійці цього формування регулярно проходять перевірку, що значно полегшує виявлення можливих агентів Кремля.

Також варто зазначити, що чисельність РДК безперервно збільшується і наразі становить кілька сотень людей. За останній неповний місяць (липень) до формування подали заявки і пройшли первинний відбір 250 осіб.

Повідомляється, що в лавах російських добровольців, які воюють на боці України, присутні люди з різними історіями і мотивами. Деякі з них покинули Росію після 24 лютого, а інші — після оголошення про мобілізацію. Ці добровольці зазвичай перебувають у країнах Європейського Союзу, Грузії, Вірменії, Казахстану або Туреччини. Також серед членів Російського добровольчого корпусу також зустрічаються ті, хто емігрував з Росії до початку повномасштабного вторгнення.

"Правила відбору дуже прості: людина, яка бажає приєднатися до РДК, має бути зрозумілою і прозорою. Така людина має розуміти, куди і навіщо вона їде, а її мотивація має повністю збігатися з нашою. Нам не потрібні ті, хто шукає пригод або намагається вирішити свої фінансові проблеми. Нам потрібні мотивовані бійці, які розуміють, що попереду буде довгий шлях підготовки та роботи на фронті", — пояснив "Фортуна".

Якщо у людини відсутня відповідна мотивація або інтерес в участі в Російському добровольчому корпусі, витрачати на неї час не має сенсу. Організація проводить дуже ретельну перевірку всіх своїх бійців, зокрема й періодично повторювану перевірку для тих, хто приєднався до них від самого початку їхнього існування. Цей підхід дозволяє забезпечити високий рівень безпеки та ефективності дій Російського добровольчого корпусу.

"Спочатку РДК перевіряє своїх рекрутів дистанційно, а після того, як вони приїжджають в Україну, їх перевіряють українські силовики. Були випадки, коли люди з ФСБ намагалися відправити до наших лав своїх агентів. Але ми, звичайно, відсіяли їх на етапі відбору. Як показали ці випадки, за правильного підходу виявляється, що ФСБ не так уже й добре працює, як про це прийнято розповідати", — переконаний "Фортуна".

Таких інцидентів, за словами, було небагато. Для того щоб виявити ворожих агентів, достатньо простої уважності.

Нагадуємо, 4 липня голова РДК Денис Нікітін дав інтерв'ю агентству Bild. Під час розмови з журналістом він прокоментував заколот Євгена Пригожина й анонсував, що в липні відбудеться "дещо велике".

На початку червня після того, як РДК і ЛСР вийшли з Бєлгородської області, експерт пояснив, чому просування вглиб Росії не відбулося. На думку експерта, причина — відсутність достатньої кількості техніки і бійців.