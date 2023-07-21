ФСБ засылала агентов: в РДК рассказали, как проверяют желающих вступить в их ряды (видео)

По словам руководителя штаба РДК "Фортуна", численность их подразделения непрерывно увеличивается и на данный момент составляет несколько сотен человек.

Related video

Численность Российского добровольческого корпуса, который активно вступил в ряды украинских сил, постоянно растет. Отбор новых бойцов в эту добровольческую организацию осуществляется через двухэтапную проверку, которая способствует эффективному выявлению возможных вражеских агентов. Об этом рассказал руководитель штаба Российского добровольческого корпуса "Фортуна" в комментарии "24 каналу".

Согласно высказыванию представителя Российского добровольческого корпуса, все бойцы этого формирования регулярно проходят проверку, что значительно облегчает выявление возможных агентов Кремля.

Также стоит отметить, что численность РДК непрерывно увеличивается и на данный момент составляет несколько сотен человек. За последний неполный месяц (июль) в формирование подали заявки и прошли первоначальный отбор 250 человек.

Сообщается, что в рядах русских добровольцев, воюющих на стороне Украины, присутствуют люди с различными историями и мотивами. Некоторые из них покинули Россию после 24 февраля, а другие — после объявления о мобилизации. Эти добровольцы обычно находятся в странах Европейского союза, Грузии, Армении, Казахстана или Турции. Также среди членов Российского добровольческого корпуса также встречаются те, кто эмигрировал из России до начала полномасштабного вторжения.

"Правила отбора очень просты: человек, желающий присоединиться к РДК, должен быть понятным и прозрачным. Такой человек должен понимать, куда и зачем он едет, а его мотивация должна полностью совпадать с нашей. Нам не нужны те, кто ищет приключений или пытается решить свои финансовые проблемы. Нам нужны мотивированные бойцы, понимающие, что впереди будет долгий путь подготовки и работы на фронте", – объяснил "Фортуна".

Если у человека отсутствует соответствующая мотивация или интерес в участии в Российском добровольческом корпусе, тратить на него время не имеет смысла. Организация проводит очень тщательную проверку всех своих бойцов, в том числе и периодически повторяющуюся проверку для тех, кто присоединился к ним с самого начала их существования. Этот подход позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и эффективности действий Российского добровольческого корпуса.

"Сначала РДК проверяет своих рекрутов дистанционно, а после того, как они приезжают в Украину, их проверяют украинские силовики. Были случаи, когда люди из ФСБ пытались отправить в наши ряды своих агентов. Но мы, конечно, отсеяли их на этапе отбора. Как показали эти случаи, при правильном подходе оказывается, что ФСБ не так уж хорошо работает, как об этом принято рассказывать", – убежден "Фортуна".

Таких инцидентов, по словам, было немного. Для того чтобы выявить враждебных агентов, достаточно простой внимательности.

Напоминаем, 4 июля глава РДК Денис Никитин дал интервью агентству Bild. Во время разговора с журналистом он прокомментировал мятеж Евгения Пригожина и анонсировал, что в июле состоится "кое-что большое".

В начале июня после того, как РДК и ЛСР вышли из Белгородской области, эксперт объяснил, почему продвижение вглубь России не произошло. По мнению эксперта, причина — отсутствие достаточного количества техники и бойцов.