"Кое-что большое" в конце июля: командир РДК рассказал, как граждане РФ воюют против Путина

По словам Дениса Никитина, его подразделение внимательно следило за военным мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и не исключает даже союза с ним.

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Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин, который также известен под псевдонимом White Rex, заявил, что на конец июля российские добровольцы планируют нечто большое. Об этом Никитин заявил журналисту издания Bild Полу Ронцхаймеру.

"Каждый раз, когда мы заходим на территорию России, усиливается давление на экономику, на военных. Так мы помогаем украинской стороне", — сказал Никитин.

По его словам, РДК может использовать логистику, которой также пользуются украинские военные. При этом, как отметили в правительстве Украины, никакой поддержки ВСУ РДК не оказывает.

Никитин сказал, что под его командованием служат добровольцы, которые являются гражданами России. Они решили взять в руки оружие, чтобы бороться против режима президента Владимира Путина.

Кроме того, по словам командира РДК, его подразделение внимательно следило за военным мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Никитин считает, что главарь наемников является патриотом России. Более того, White Rex не исключает союза между Пригожиным и РДК.

"Мы поддерживаем беспорядки, восстания [в России, — ред]. Все, что ведет к беспорядкам, для нас хорошо", — рассуждает лидер РДК.

Напомним, что 9 июня РДК и ЛСР заявили, что хотят демилитаризовать российскую границу силой. По словам руководителя политического крыла ЛРС Алексея Барановского, в дальнейшем планируется создать "демилитаризованный пояс" вдоль всей границы Белгородской области. А после освобождения Украиной Крыма — пойти на Москву.

Кроме того, 28 июня власти РФ признали потери в Белгородской области после рейда РДК. Как заявил губернатор Псковской области, в боях с РДК у границы Украины армия РФ потеряла почти полтора десятка солдат.

Также 24 июня во время мятежа Пригожина командир РДК заявил, что болеет за "вагнеровцев". Никитин призвал всех сторонников РДК к активным действиям и свержению кровавого путинского режима.