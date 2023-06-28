Не последние похороны: власти РФ признали потери в Белгородской области после рейда РДК

Как заявил губернатор Псковской области, в боях с РДК у границы Украины армия РФ потеряла почти полтора десятка солдат.

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28 июня губернатор Псковской области России Михаил Ведерников сообщил о 14 солдатах армии РФ, которые погибли во время боевых действий возле Шебекино в Белгородской области. Об этом он рассказал в видеообращении, на которое ссылается росСМИ Meduza.

Согласно заявлению Ведерникова, речь идет о потерях россиян в результате атаки "ДРГ" на Белгородскую область РФ, которая произошла в начале июня. Чиновник подтвердил, что состоялись захоронения, но пока — не всех погибших: часть — ждет.

Солдаты, которых уже похоронили, происходят из Великих Лук и пяти районов:

Псковского;

Великолукского;

Новосокольнического;

Пустошинского;

Опочитского.

Российский чиновник упомянул о десяти военных, попавших в плен к, как он выразился, "псевдороссийским террористическим организациям". "Украинские боевики" предлагали их обменять, однако на самом деле это была "ловушка", заверил Ведерников.

Однако все же трое человек вернулись в РФ. При этом благодарить нужно сенатора Андрея Турчака — именно он якобы "форсировал" переговоры, — говорится в выступлении чиновника.

Отметим, в начале июня 2023 года бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" зашли на территорию РФ в районе города Шебекино. При этом они имели западное вооружение, о чем заявили западные СМИ.

Российское командование попыталось остановить атаки добровольцев и начало наносить удары по приграничным населенным пунктам. Представитель легиона "Свобода России" отметил, что события могут разворачиваться по Бахмутскому сценарию.

6 июня стало известно о гибели российского полковника Андрея Стэсева — он руководил группировкой армии РФ, которая пыталась противодействовать РДК.

По состоянию на 9 июня на границе Украины и Белгородской области образовалась"серая зона", однако позже бойцы все же отступили на территорию Харьковской области.

Напоминаем, во время неудачного мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который состоялся 24-25 июня, представители РДК прокомментировали события. В частности, командир подразделения заявил, что"болеет за Пригожина".

Между тем Пригожин после договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным перебрался в Беларусь: его видели в одном из отелей в Минске. Несколькими часами ранее мониторинговые каналы заметили как два самолета так называемого "повара Путина" приземлились в Мачулищах.