По мнению издания, использование оружия НАТО российскими добровольцами вызывает серьезные сомнения относительно эффективности контроля со стороны украинских властей.

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Российские бойцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", которые неоднократно прорывали границу в Белгородской области РФ, были замечены за использованием вооружения западного производства. Об этом 3 июня пишет американская газета The Wahsington Post.

Журналисты со ссылкой на неназванных американских чиновников указывают на то, что в распоряжении российских добровольцев оказались четыре тактические машины MRAP, предоставленные Украине США и Польшей.

Военная техника на вооружении РДК Фото: скриншот

Использование оружия НАТО для агрессивных действий против России вызывает серьезные сомнения в отношении контроля со стороны украинских властей, отмечает издание. Открывая обсуждение этого вопроса, статья, опираясь на, как утверждается, проверенные фотографии, упоминает также о присутствии в боевом арсенале добровольцев винтовок производства Бельгии и Чехии, а также, по крайней мере, одного противотанкового оружия АТ-4, широко используемого в вооруженных силах США и Запада.

В частности, речь идет о чешской винтовке CZ Bren и бельгийской FN SCAR. Использование подобного вооружения в России вызывает волнение и подчеркивает проблемы, связанные с контролем над его распространением, "проблемы, которые мало кто в Вашингтоне и Киеве готов признать", пишут американские журналисты.

"Американские и западные официальные лица настаивают на том, чтобы Украина тщательно отслеживала оружие на миллиарды долларов, которое поступает в страну. Сторонники Киева также в значительной степени запретили украинским силам использовать западное оружие и оборудование для нападений на российскую территорию. Однако недавний рейд в Россию подчеркивает, что материальные средства могут переходить из рук в руки непредсказуемым образом, создавая проблемы с надзором", — пишет WP.

Напомним, бойцы из "Русского добровольческого корпуса" 3 июня заявили о новом рейде в Белгородской области. Добровольцы планируют укрепиться в возникшей "серой зоне" вдоль российской границы.

Также 3 июня сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о готовности его наемников отправиться в Белгородскую область для борьбы с российскими добровольцами.

Напомним также, 3 июня Легион "Свобода России" сообщил, что регулярные российские войска ведут хаотичный обстрел Белгородской области в попытке уничтожить формирования добровольцев.