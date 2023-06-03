"Передали Україні": РДК та ЛСР у Бєлгородській області використовували західну техніку, — WP

На думку видання, використання зброї НАТО російськими добровольцями викликає серйозні сумніви щодо ефективності контролю з боку української влади.

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Російські бійці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії", які неодноразово проривали кордон у Бєлгородській області РФ, були помічені за використанням озброєння західного виробництва. Про це 3 червня пише американська газета The Wahsington Post.

Журналісти з посиланням на неназваних американських чиновників вказують на те, що у розпорядженні російських добровольців опинилися чотири тактичні машини MRAP, надані Україні США та Польщею.

Військова техніка на озброєнні РДК Фото: скриншот

Використання зброї НАТО для агресивних дій проти Росії викликає серйозні сумніви щодо контролю з боку української влади, зазначає видання. Відкриваючи обговорення цього питання, стаття, спираючись на, як стверджується, перевірені фотографії, згадує також про присутність у бойовому арсеналі добровольців гвинтівок виробництва Бельгії та Чехії, а також принаймні однієї протитанкової зброї АТ-4, яка широко використовується в збройних силах США та Заходу.

Зокрема, йдеться про чеську гвинтівку CZ Bren та бельгійську FN SCAR. Використання такого озброєння в Росії викликає хвилювання і наголошує на проблемах, пов'язаних з контролем над його поширенням, "проблеми, які мало хто у Вашингтоні та Києві готовий визнати", пишуть американські журналісти.

"Американські та західні офіційні особи наполягають на тому, щоб Україна ретельно відстежувала зброю на мільярди доларів, яка надходить до країни. Прихильники Києва також значною мірою заборонили українським силам використати західну зброю та обладнання для нападів на російську територію. Проте нещодавній рейд до Росії підкреслює, що матеріальні засоби можуть переходити з рук в руки непередбачуваним чином, створюючи проблеми з наглядом ", — пише WP.

Нагадаємо, бійці з "Російського добровольчого корпусу" 3 червня заявили про новий рейд у Бєлгородській області. Добровольці планують укріпитися в "сірій зоні", що виникла, вздовж російського кордону.

Також 3 червня повідомлялося, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про готовність його найманців вирушити до Бєлгородської області для боротьби з російськими добровольцями.

Нагадаємо, 3 червня Легіон "Свобода Росії" повідомив, що регулярні російські війська ведуть хаотичний обстріл Бєлгородської області у спробі знищити формування добровольців.