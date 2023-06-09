РДК и ЛСР хотят демилитаризовать российскую границу силой (видео)
По словам руководителя политического крыла ЛРС Алексея Барановского, в дальнейшем планируется создать "демилитаризованный пояс" вдоль всей границы Белгородской области. А после освобождения Украиной Крыма — пойти на Москву.
Антипутинские ополченцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" создали головную боль для российских властей на приграничной территории. Теперь же представитель политического крыла ЛСР Алексей Барановский заявил, что его организация планирует силой демилитаризовать границу с РФ. Об этом он рассказал в интервью Kyiv Post.
Барановский сообщил, что группа партизан зашла на 10 км вглубь российской территории и рассчитывается продвинуться по меньшей мере на 40 км, чтобы танки и РСЗО "Град" не могли наносить удары по украинской территории.
В дальнейшем планируется создать "демилитаризованный пояс" вдоль всей границы Белгородской области.
По его словам, если Украина освободит Крым, ЛСР воспользуется хаосом, чтобы свергнуть режим Кремля.
"Российские повстанцы настроены решительно. Это не разовая акция, и Белгородская область будет свободна, а потом и вся Россия будет свободна", — заявил Барановский.
Он также добавил, что в его организацию поступает множество заявок.
"Чат-боты и РДК, и ЛСР просто разрываются от количества заявок, которые пишут местные жители — и Белгородской области, и других. Хотят присоединиться", — отметил он.
Однако требуется тщательная проверка всех кандидатов, чтобы среди них не оказалось засланных агентов ФСБ и т.д.
"Рост численности повстанцев происходит, но он происходит очень медленно из-за того, что нужны очень тщательные проверки", — добавил Барановский.
Когда ВСУ освободят Крым, и начнется паралич системы управления в РФ, повстанцы пойдут на Москву, пояснил представитель ЛСР.
"На Кремль, на Лубянку — и там заканчивать с путинским режимом", — сказал он.
Напомним, что в РДК заявили о гибели бойца Даниила Мазника, который командовал штурмом Новой Таволжанки. Мазник погиб 3 июня при штурме населенного пункта, именно он взял первого пленного россиянина.
Также сообщалось, что в Белгородской области ликвидировали российского полковника Владимира Кузнецова.