РДК та ЛСР хочуть демілітаризувати російський кордон силою (відео)

За словами керівника політичного крила ЛРС Олексія Барановського, надалі планується створити "демілітаризований пояс" вздовж усього кордону Бєлгородської області. А після визволення Україною Криму — піти на Москву.

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Антипутинські ополченці з "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" створили головний біль для російської влади на прикордонній території. Тепер представник політичного крила ЛСР Олексій Барановський заявив, що його організація планує силою демілітаризувати кордон з РФ. Про це він розповів у інтерв'ю Kyiv Post.

Барановський повідомив, що група партизанів зайшла на 10 км углиб російської території і розраховує просунутися щонайменше на 40 км, щоб танки та РСЗВ "Град" не могли завдавати ударів по українській території.

Надалі планується створити "демілітаризований пояс" вздовж усього кордону Бєлгородської області.

Керівник політичного крила ЛРС Олексій Барановський розповів про плани повстанців

За його словами, якщо Україна звільнить Крим, ЛЗР скористається хаосом, щоб повалити режим Кремля.

"Російські повстанці налаштовані рішуче. Це не разова акція, і Бєлгородська область буде вільна, а потім і вся Росія буде вільна", — заявив Барановський.

Він також додав, що до його організації надходить безліч заявок.

"Чат-боти і РДК, і ЛЗР просто розриваються від кількості заявок, які пишуть місцеві жителі — Бєлгородської області та інших. Хочуть приєднатися", — зазначив він.

Однак потрібна ретельна перевірка всіх кандидатів, щоб серед них не було засланих агентів ФСБ тощо.

"Зростання чисельності повстанців відбувається, але воно відбувається дуже повільно через те, що потрібні дуже ретельні перевірки", — додав Барановський.

Коли ЗСУ звільнять Крим і розпочнеться параліч системи управління в РФ, повстанці підуть на Москву, пояснив представник ЛСР.

"На Кремль, на Луб'янку — і там закінчувати з путінським режимом", — сказав він.

Нагадаємо, що в РДК заявили про загибель бійця Данила Мазника, який командував штурмом Нової Таволжанки. Мазник загинув 3 червня під час штурму населеного пункту, саме він узяв першого полоненого росіянина.

Також повідомлялося, що у Бєлгородській області ліквідували російського полковника Володимира Кузнєцова.