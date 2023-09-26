"Пришло время почувствовать, что такое блэкаут": СБУ "выключила" свет в 7 населенных пунктах РФ, — СМИ (фото)

Дрон Службы безопасности Украины попал в электроподстанцию в Курской области, из-за чего в темноту погрузились несколько населенных пунктов.

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В России Служба безопасности Украины якобы устроила жителям приграничной Курской области "блэкаут". Свет россиянам отключил украинский беспилотник, который попал в электроподстанцию. Об этом изданию "Бабель" сообщили источники в СБУ.

По информации издания, дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. Вследствие этого "блэкаут" почувствовали семь населенных пунктов в регионе.

"Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", — отметил источник издания в СБУ.

Дрон СБУ атакует подстанцию

Напомним, что СБУ показала, как уничтожила почти 100 единиц военной техники РФ. За несколько недель бойцам ЦСО "А" СБУ удалось ликвидировать 13 вражеских танков, 22 боевые бронированные машины, 15 артсистем и кучу различной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что в Курске украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в городе.