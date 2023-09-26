"Пришло время почувствовать, что такое блэкаут": СБУ "выключила" свет в 7 населенных пунктах РФ, — СМИ (фото)
Дрон Службы безопасности Украины попал в электроподстанцию в Курской области, из-за чего в темноту погрузились несколько населенных пунктов.
В России Служба безопасности Украины якобы устроила жителям приграничной Курской области "блэкаут". Свет россиянам отключил украинский беспилотник, который попал в электроподстанцию. Об этом изданию "Бабель" сообщили источники в СБУ.
По информации издания, дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. Вследствие этого "блэкаут" почувствовали семь населенных пунктов в регионе.
"Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", — отметил источник издания в СБУ.
Напомним, что СБУ показала, как уничтожила почти 100 единиц военной техники РФ. За несколько недель бойцам ЦСО "А" СБУ удалось ликвидировать 13 вражеских танков, 22 боевые бронированные машины, 15 артсистем и кучу различной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что в Курске украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в городе.